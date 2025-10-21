卓球の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」は、23日から本戦が行われる。日本からは多くの有力選手がエントリーしており、上位進出が期待されている。 ■アジア勢による優勝争いが濃厚 世界ランキング5位までを独占する中国トップ勢が不在の今大会、女子シングルスでは日本勢に優勝のチャンスが高まっている。第1シードに世界ランキング7位の張本美和（木下グループ）、第2シードに同9位の