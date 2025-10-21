第36回高松宮殿下記念世界文化賞に決まった、（左から）絵画部門のピーター・ドイグさん、彫刻部門のマリーナ・アブラモビッチさん、建築部門のエドゥアルド・ソウト・デ・モウラさん、演劇・映像部門のアンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルさん、音楽部門のアンドラーシュ・シフさん＝21日午後、東京都港区優れた芸術家に贈られる第36回高松宮殿下記念世界文化賞（日本美術協会主催）に決まったハンガリー生まれのピアニスト、