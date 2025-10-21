Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª5Ç¯Á°¤ËÃæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¸ß¤¤¤Ë½éÎøÁê¼ê¤À¤Ã¤¿ÃËÀ­¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡¢42ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥±¡¼¥­¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÂ©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´äº´¤Þ¤ê¡£¹¬¤»°î¤ì¤ëÏÂ¤ä¤«¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿18Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¤Ïº£¡¢»ä¤Î¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±6¥ö·î¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð»º¤Ï2·îËö¡Á3·î¤¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÊó