鳥インフルエンザの流行シーズンを前に、発生に備えた防疫演習が行われました。 実際の発生現場を想定し、防護服の着方や殺処分の方法など、感染拡大を防ぐ手順を確認しました。 防疫演習は養鶏場などで、鳥インフルエンザが発生した場合の対応を確認するために行われました。 渡り鳥が飛来し、鳥インフルエンザが流行するこの時期に合わせて毎年実施され、畜産協会や県、長崎市の職員など 約100人が参加しました。 演習