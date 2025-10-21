日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は21日、11月4日（火）?7日（金）に行われる「2025年JLPGA最終プロテスト」を、公式YouTubeチャンネルで無料ライブ配信すると発表した。〈写真〉最終に挑むネクヒロ・久世夏乃香のスイングは柔らかすぎるけど芯がある！ライブ配信は2023年からスタートし、今年で3年目。競技3日目（6日）と最終日（7日）の2日間、1日約8時間にわたって選手たちのプレーをリアルタイムで届ける。中継ホールは1番、7