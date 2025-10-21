阪神は21日、漆原大晟投手（29）に来季の契約を結ばないと発表した。オリックスでクローザーも務めた右腕は現役ドラフトで指名された阪神で24年からプレー。1年目は38試合に登板して1勝4敗の成績だったが、今年は11試合登板にとどまり0勝0敗0セーブだった。「満員の甲子園で投げた景色は野球人生で初めての経験。体は元気なので必要としてくれる球団があればまだ野球を続けたい」。11月のトライアウト参加も視野に入れている。