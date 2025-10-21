国内フリーエージェント（FA）権の資格条件を今季満たしたオリックスの山岡が秋季練習初日の21日、取材に対応した。チームのシーズン終了後に一度、球団と面談したことを明かし「（誠意は）すごく感じた。まだ時間はあるので考えたい」と熟考する姿勢を示した。FA権を行使できる手続き期間の前に再度、球団と交渉を行う予定。