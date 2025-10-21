ブルペンで投球するドジャース・山本＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのプレーオフ、ナ・リーグ優勝決定シリーズを突破したドジャースは20日、本拠地ロサンゼルスで2連覇を目指すワールドシリーズに向けて調整した。本拠地での全体練習中は電光掲示板にア・リーグ優勝決定シリーズの生中継が映し出され、戦況が動くと選手からどよめきが起こる場面もあった。投打で期待される大谷は室内調整に徹した。先