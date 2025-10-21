富山県で高校生だった長女福山里帆さん（25）に性的暴行をしたとして、準強姦罪に問われた父親（54）に富山地裁は21日、求刑通り懲役8年の判決を言い渡した。福山さんは実名で自身の体験や性被害の撲滅を訴えてきた。