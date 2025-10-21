阪神は２１日、漆原大晟投手（２９）と来季の契約を結ばないことを通告した。漆原は２０１８年の育成ドラフト１位でオリックスに入団。２３年のシーズンオフに現役ドラフトで阪神に移籍した。移籍１年目の２４年は自己最多の３８試合に登板し、１勝４敗で防御率３・８９だった。２年目の今季は１１試合で２ホールド、防御率０・００。１軍での登板は６月１４日の楽天戦で１回無失点に抑え、７月３日に出場登録を抹消されて以