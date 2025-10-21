日本維新の会の藤田文武共同代表が２１日、国会内で会見を開いた同日、首相指名選挙が衆院本会議で行われ、維新の協力により自民党の高市早苗氏が内閣総理大臣に選出された。藤田氏は「我が国の長い歴史の中でも人々の記憶に深く刻まれる日となりました。日本初の女性総理が誕生しました。心から祝意を申し上げます」と述べた。連立政権を樹立し「国家観を同じくする保守勢力の結集が不可欠。日本維新の会および自由民主党が