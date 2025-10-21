資料 香川県の私立中学校・高校の2026年度の募集要項が21日、発表されました。 全日制・私立高校の募集定員は、香川県内10校合わせて3272人です。中高一貫教育を進めるため、2019年度から募集を停止していた大手前丸亀は、2026年度から高校の一般入試を再開し、普通科の80人を募集します。藤井の商業科が募集定員を前年度の250人から90人に減らします。 全日制・私立高校のうち4校7学科で推薦入試を実施します。寒川や高