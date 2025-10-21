■これまでのあらすじ婚約者との結婚を決めた主人公・凛は母に報告へ。母は昔から弟ばかりを溺愛し、凛には関心が薄かったため、結婚の話も軽く受け流されると思っていた。ところが実家に着くなり、弟が彼女と同棲するために家を出ると聞いた母が大慌て。社会人なのだから自己責任だと思いつつ、凛も実は彼と同棲中で、それは母には秘密だった。社長令嬢との交際には「お金がかかる」、副業には「危ない」と口を出し、母の弟への溺