「銀行員なのに、現金比率10%……これ、まずいぞ……」「正直、投資をしていなかったので話せることがあるか不安でした」銀行・証券・FX。業界の垣根を越えて集まった金融のプロ社員たち。しかしその専門的な立場の裏で、彼らもまた一人の人間として悩み、葛藤していた。「資産運用」のハードルを本気で下げたい--。その一心で臨んだ「金融機関社員がホンネで語る！資産運用オンラインセミナー」（※）の舞台裏で、一体何が語られ