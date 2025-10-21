自民党の高市早苗総裁は２１日、衆参両院本会議の首相指名選挙で第１０４代首相に選出され、憲政史上初の女性首相が誕生した。自民、日本維新の会両党連立による高市内閣が正式に発足。ブルーのジャケット姿の高市氏が投票すると、議場は拍手に包まれた。衆院で１回目の投票で過半数を超える２３７票を獲得し、参院では過半数とはならず、立憲民主党の野田佳彦代表との決選投票となった。首相指名選挙の票数は、衆院では投票