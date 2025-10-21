ドル円一時１５１．６１レベル、本日の高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン朝方、じりじりと円安やドル高の動きが進行している。ドル円は足元で、高値を151.61レベルに更新。ユーロ円は176.25レベル、ポンド円は202.83レベルにそれぞれ高値を更新。 ユーロドルは一時1.1619レベル、ポンドドルは1.3372レベルまで安値を広げている。 UD/JPY151.48EUR/USD1.1625EUR/JPY176.09