日本相撲協会は２１日、オフィシャルスポンサーの明星食品とコラボしたカップ麺を１１月３日に発売すると発表した。カップ麺は日本相撲協会が監修し、秘伝のちゃんこ鍋のレシピを参考にしたいう。「鶏塩ちゃんこ味うどん」と「みそちゃんこ味ラーメン」の２種類を企画。縁起物の鶏をベースに、丸い形が白星をイメージさせる「鶏団子」入り。具材にはちゃんこ鍋らしく、キャベツやにんじんを使用。パッケージはうどんに豊昇龍（