巨人は２１日、岡本和真内野手の「９、１０月度大樹生命月間ＭＶＰ賞」の受賞記念グッズを球団公式オンラインストアで受注販売開始したと発表した。９、１０月は２３試合に出場し打率３割６分９厘、４本塁打、１８打点を記録。自身５度目の選出となった。グッズはフォトフレーム（２万４０００円）やＴシャツ（４５００円、全て税込み）など計１０商品。受注期間は２８日の正午までとなっている。