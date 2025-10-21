ドル円は高市トレード、10月利上げ期待後退、ドル高などにしっかり＝東京為替概況 午前中のドル円は150円47銭を付けるなど、やや上値の重さが見られた。午後に首相指名された高市氏が、財務相に片山さつき氏を指名するとの報道が重石となった。片山氏は今年3月の通信社とのインタビューで、ドル円は120円台が実力と発言しており、円高圧力が強まるとの見方が広がった。もっともすぐに反発。ドル全般の買いな