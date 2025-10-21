阪神は２１日、漆原大晟投手に来季契約を結ばないことを通告した。漆原は新潟医療福祉大から育成ドラフト１位でオリックスに入団。５年間で７２登板し、２３年オフの第２回現役ドラフトで阪神に加入した。移籍１年目の昨季は３８試合に登板するなど存在感を発揮したが、今季は１１登板にとどまっていた。「本当に強い球団、投手陣がすごく強力なチームの中で、その一員としてやれたことは、野球人生においてすごく良かった。今