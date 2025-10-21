１９日、浙江省の寧波舟山港を出発し、ポーランドのグダニスク港に到着した中欧北極海コンテナ航路の初便。（グダニスク＝新華社記者／崔力）【新華社グダニスク10月21日】北極海を経由してアジアと欧州を結ぶ「中欧北極コンテナ直行航路」の初便が現地時間19日未明、26日間の航海を終えてポーランド北部のグダニスク港に到着した。浙江省の寧波舟山港を9月23日に出発。途中、英国フェリクストウ港とドイツ・ハンブルク港に寄