WEリーグ三菱重工浦和の元女子日本代表FW菅沢優衣香（35）が、11日のノジマ相模原戦で約1年5カ月ぶりに公式戦出場を果たした。昨年6月、左膝軟骨損傷で手術。長いリハビリを経てピッチに帰ってきた。「スタンドからの拍手やSNSでメッセージをくださった方がいて、こんなに待ってくれる人がいたんだなと感じた。今後は応援してくださる方に対して、ピッチの上で、プレーで見せることで恩返しをしていかないといけない」。WEリー