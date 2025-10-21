三重県警伊勢署は２０日、三重県伊勢市の県職員の男（４２）を窃盗の疑いで逮捕した。発表によると、男は８月１０日午前２時５０分頃、同市内のコンビニエンスストアで漫画キャラクターのフィギュア４個（計約５０００円相当）を万引きした疑い。調べに対し「好きな漫画のフィギュアが欲しかった」と容疑を認めているという。防犯カメラの映像などから浮上した。