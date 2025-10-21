21日に招集された臨時国会で首相指名選挙が行われ、自民党の高市早苗総裁が、女性初の内閣総理大臣に選出されました。午後1時過ぎから始まった衆議院の首相指名選挙では、高市氏が237票を獲得し、1回目の投票で過半数に達しました。過半数は233ですが、自民党と日本維新の会を合わせても2議席足りないため、無所属議員でつくる少数会派「改革の会」の3人などが高市氏に投票したものとみられます。一方、参議院での指名選挙では高市