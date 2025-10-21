トキハインダストリーあけのアクロスタウン イオン九州は21日取締役会を開催し、大分県大分市のトキハインダストリーの全株式を取得し子会社化することで、基本合意したと発表しました。 トキハインダストリーは大分県内にスーパーなどを23店舗展開しています。 株式譲渡後も、トキハインダストリーの社名、店名、ロゴマークに変更はなく、現時点では各種ポイントカード