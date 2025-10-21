余ってる車をくれるってホント!? 田舎は「厚意」のレベルが段違い19時台のバスがない!? 都会から移住した青年が初日から大ピンチ／あい・ターン（1）たまたま目にしたテレビ番組をきっかけに、東京から群馬の田舎に移住した少し気弱な独身男性・明。田舎暮らしに夢とロマンを抱き、これから始まる古民家での生活にワクワクが止まりません！明の家のお隣さんは、ツンデレ（？）な美女・蕗（ふき）、年齢を感じさせないパワフルおば