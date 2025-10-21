21日午前、大仙市の西仙北高校の敷地内でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと、21日午前11時15分ごろ、大仙市刈和野字北ノ沢嶋山の西仙北高校の建物内にいた生徒が敷地にいるクマ1頭を目撃しました。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、クマはグラウンドと校舎の間の坂をくだっていたということです。警察が注意を呼びかけています。