金融庁は旧ビッグモーターの保険金不正請求問題をきっかけに、保険代理店への監視を強化している（記者撮影）【写真で見る】クリイトは「日本トップクラスのコミッション（報酬）」をアピールする金融庁と近畿財務局が、大阪市内に本社を置く保険代理店クリイトに対し立ち入り検査を実施していることがわかった。クリイトの複数の関係者が明らかにした。クリイトは生命保険24社、損害保険9社の商品を取り扱う乗り合い保険代理店で