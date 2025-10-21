２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５１円５１銭前後と前日午後５時時点に比べ７７銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７６円１４銭前後と同３４銭程度のユーロ高・円安で推移している。 米ブルームバーグ通信がこの日、「日銀は今月の金融政策決定会合で急いで利上げをしなければならない情勢にはない」と報じた。あわせて「１２月を含めた早期利上