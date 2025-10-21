（台北中央社）国立故宮博物院が、開館100年を記念する特別展を開催している。北宋時代に名士が文化や芸術について語り合った風雅な盛事とされる「西園雅集」に焦点を当てた「千年の出逢い―北宋西園雅集の物語」では、東京国立博物館の協力により、2010年代に日本で約80ぶりに発見された北宋時代の画家、李公麟（1049〜1106年）の「五馬図」を展示している。20日には関連イベントが開かれ、故宮の蕭宗煌院長は、12日まで開催され