MLSのロサンゼルス・ギャラクシーに所属する吉田麻也が、国際サッカー連盟（FIFA）公式のインタビューに対応。森保ジャパンのサッカー王国撃破について語った。森保一監督が率いる日本代表は今月14日、東京スタジアムでの国際親善試合で、世界的名将カルロ・アンチェロッティが就任したブラジル代表と対戦。前半で２点を先行されるも、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世が得点し、３−２で見事に逆転勝ちした。14度目の対戦