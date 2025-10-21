ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』第6話が、きょう21日(21:00〜)に配信される。『ラブキャッチャージャパン2』場面カット○『ラブキャッチャージャパン2』この番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け