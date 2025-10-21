10月22日の決算発表銘柄（予定） ■取引時間中の発表 ◆第2四半期決算： 令和ＡＨ [東Ｇ] ■引け後発表 ◆第2四半期決算： ＯＢシステム [東Ｓ] ◆第3四半期決算： フューチャー [東Ｐ] ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： タカラリート [東Ｒ] (前回16:00) 合計4社 ※「株探」では、株価、PER、