21日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日清算値比150円安の4万9150円で取引を終えた。出来高は5万3612枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万9316.06円に対しては166.06円安。 株探ニュース