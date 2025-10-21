21日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前日清算値比10ポイント安の3247ポイントで取引を終えた。出来高は4万9012枚だった。この日のTOPIXの現物終値3249.5ポイントに対しては2.5ポイント安。 株探ニュース