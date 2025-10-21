21日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比110ポイント安の2万9285ポイントで取引を終えた。出来高は3311枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9316.52ポイントに対しては31.52ポイント安。 株探ニュース