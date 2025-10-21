21日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前日清算値比2.5ポイント高の1943ポイントで取引を終えた。出来高は368枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1950.03ポイントに対しては7.03ポイント安。 株探ニュース