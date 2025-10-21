2025年10月20日、韓国・中央日報は「混雑している海外の空港の搭乗口前で、韓国人の親子が5人掛けのベンチを占領し寝そべる姿をとらえた写真が公開され、『国際的な恥』だと批判を浴びている」と伝えた。記事によると、ネット上のコミュニティーに20日、1枚の写真が投稿された。シンガポールのチャンギ国際空港で11日午前11時頃に撮影されたもので、当時は飛行機の延着により多くの利用者が待機していたが、ベンチの数が足りず床に