21日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝151円22銭前後と、前日午後5時時点に比べ48銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝175円91銭前後と10銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース