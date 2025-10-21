声優の花澤香菜（36）が21日、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。街で驚いた出来事を明かす場面があった。街でファンから声をかけられた経験について問われた花澤は「私は声をかけてほしかったっていうことがあったんですけど」と切り出すと、「ランチしてたら、お会計の時にもう払われてますって言われた」ことがあったと明かした。「えーっと思って。怖っと思って」驚いたという