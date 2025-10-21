千葉ロッテマリーンズは21日午後6時からマリーンズオンラインストアで、種市篤暉投手（27）の9、10月度「大樹生命月間MVP賞」受賞を記念したグッズの受注販売を開始すると発表した。種市は9、10月、5試合に登板して4勝1敗、投球回38、防御率0・95、奪三振48の好成績を残し、パ・リーグ投手部門の月間MVPに選出され、プロ9年目で初の受賞となりました。今回は直筆サイン入りフォトパネルや記念ユニホーム（DTF加工）、フェイ