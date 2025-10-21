歌手の森山直太朗（49）が20日放送のTOKYOFM「THETRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演。プライベートについて語った。森山は10年ほど前に山小屋を購入し、2拠点生活を送っていることを明かし「はじめはもう、男の憧れライフみたいな感じで」。「こじんまりとした中古の山小屋を購入して。ほんとに形から入ったんだけど、今じゃもう、ここがないと息できない」と入れ込みぶりを明かした。山小屋の魅力について「山に