【台北共同】台湾の頼清徳総統は21日、首相に選出された自民党の高市早苗総裁への祝意を表明した。日台の友好関係が深まることを期待すると強調した。総統府が発表した。頼氏は日本とともに「両国民の幸福のために努力したい」と述べた。総統府は「高市氏は台湾の揺るぎない友人だ」とコメントした。