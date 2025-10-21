台湾の頼清徳総統は新首相に決まった高市総裁に祝意を表明しました。頼氏は21日、総統府を通じて発表したコメントで、新首相に選出された高市氏に祝意を表明し、「日台関係の友好が引き続き深まることを期待する」と強調しました。頼氏は今年4月、台湾を訪問した高市氏と会談しています。台湾メディアによりますと高市氏は当時の記者会見で、日本と台湾の関係について「非政府間の実務関係であっても堂々と実務を強化すべき」との