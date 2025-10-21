見取り図の盛山晋太郎（39）が21日、都内で行われた子ども向けサッカー大会「やべっちCUP 2025」（12月7日、千葉・JFA夢フィールド）の会見に出席した。ナインティナイン矢部浩之（53）プロデュースの大会で、今年で8回目。盛山もサッカーを愛する芸人として参加する。矢部からは「呼んでないから」とイジられつつ「勝手に横座ったわけじゃないですからね。ちゃんと公式に」と弁明。かつて放送されていたテレビ朝日系「やべっちFC