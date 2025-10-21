高市早苗新首相は閣僚人事で詰めの調整に入っていて、新内閣の顔ぶれがほぼ明らかになりました。これまでの調整では、財務相に片山さつき元地方創生担当相、関税担当を兼務する外相に茂木敏充元幹事長、防衛相に小泉進次郎農水相、総務相に林芳正官房長官、経済産業相に赤沢亮正経済再生担当相、農水相に鈴木憲和衆院議員、経済安保担当相・外国人政策担当に小野田紀美参院議員を官房長官に木原稔前防衛相を起用する方針を固めてい