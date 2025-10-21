ア・リーグ優勝決定シリーズは２０日（日本時間２１日）、トロントで行われた第７戦でブルージェイズがマリナーズに４―３で逆転勝利。１９９３年以来３２年ぶり３度目のワールドシリーズ進出を決めた。２点を追う７回一死二、三塁でブ軍の「１番・ＤＨ」ジョージ・スプリンガー外野手（３６）が逆転３ランを放った。起死回生の一発にロジャース・センターの４万４７７０人のファンが喜びを爆発させた。そんななか米メディア