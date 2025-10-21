第104代総理大臣に選ばれた高市新総理はまもなく、新しい内閣を発足させます。注目の人事について最新情報を伝えてもらいます。中継です。高市新総理は先程、官邸に総理大臣として初めて入りました。組閣本部を立ち上げ、まもなく新たな閣僚の呼び込みが行われます。高市総理は、いまは総理大臣執務室で組閣に向けた準備を進めているとみられます。この後は、与党となった日本維新の会と総理官邸で与党党首会談を開き、組閣本部を