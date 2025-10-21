お笑いコンビ「さや香（石井＝３７、新山＝３４）」が２０日放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」に出演。Ｍ―１グランプリ以降の思いを語った。さや香は２０１５年から２３年まで、漫才賞レース「Ｍ―１グランプリ」に出場。２０２２年には準優勝を果たした。２３年を最後にＭ―１には出演していないさや香。Ｍ―１グランプリで決勝進出し爪痕を残したことから、東京での仕事が増えたことなどを機に上京を決意。