ますだおかだ増田英彦（55）が21日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。大の阪神ファンとして、「阪神に入る外国人助っ人が、ホテルの名前だと活躍できない」というジンクスを紹介し、客席を笑わせた。増田は「生まれた時から阪神ファン」と豪語しており、野球に興味がなくても笑える阪神についての豆知識「トリビア」について披露した。増田が「助っ人外国人は日本にあるホテルの名前がつくと活躍しない